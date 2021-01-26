“Tam otomatik sürüşe geçemeyecekler”

Google’ın çatı şirketi Alphabet’in sürücüsüz otomobil teknolojisi geliştirmek için kurduğu Waymo’nun CEO’su, Elon Musk’ın şirketi Tesla’nın tam otomatik sürüş özelliğini geliştirmek için yanlış yolda olduğunu söyledi. CEO John Krafcik, sistemin beklentileri karşılayamayacağını belirtti.

Krafcik, sözlerine “Tam otomatik sürüş sistemine bir gün sihirli bir şekilde geçene kadar sürücü yardım sistemini daha çok geliştirmek bir yanılgı” diye devam etti.

Tesla, Krafcik’in hedefi haline gelen sürücü yardım sistemi Autopilot’u (Otopilot) 2014’te piyasaya sürmüştü. Ancak Autopilot, çıkış yaptığı zamandan beri eleştiriliyor. Zira tam otomatik sürüş diye tanıtılsa da Autopilot, sürücülerin denetimini gerektiriyor.

Öte yandan Elon Musk, aralıkta yaptığı açıklamada Tesla’nın bu yıl bazı alanlarda tam otomatik özelliğini getireceğinden son derece emin olduğunu söylemişti.

Bloomberg’ün haberine göre, Musk, Nisan 2019’da da benzer iddialarda bulunmuş, 2020’nın ortasına kadar sürücülerin denetimini gerektirmeyecek 1 milyondan fazla arabaya sahip olacaklarını söylemişti.

Tamamen otonom sürüş teknolojisi kullanan Waymo ise Uber gibi yeni nesil taşımacılık şirketlerindeki araçlarını tamamen sürücüsüz otomobillere dönüştürmeyi ekimde başarmıştı. Krafcik, Tesla’yı sürücüsüz araçlar konusunda rakip olarak görmediğini, Tesla’nın “gerçekten iyi bir sürücü yardım sistemi geliştirdiğini” söyledi.

Tesla araçlarının çevresini anlaması için radar, sensörler ve kameralar kullanıyor. Bu alanda çalışmalarını yürüten diğer şirketlerse bu konuda LIDAR’a ve 3D haritalara güveniyor.

Bununla birlikte Elon Musk, Tesla’nın doğru yolda olduğunu düşünüyor. Zira 2019’daki konuşmasında “LIDAR’a güvenen herkes ölüme mahkumdur” demişti.