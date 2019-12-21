Kros’un en hızlıları belirlendi

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından düzenlenen Ortaokul ve Liselerarası Kros Birinciliği yapıldı

ŞAMPİYONLAR BELİRLENDİ: Takım klasmanında yıldız kızlarda Şehit Turgut Ortaokulu, yıldız erkeklerde Anafartalar Lisesi Orta Bölümü, genç kızlarda The Amerikan Future Kolej ve genç erkeklerde Anafratalar Lisesi birinci oldular

Milli Eğitim ve kültür Bakanlığı tarafından düzenlenen Ortaokul ve Liselerarası Kros Birinciliği yapıldı.

Alsancak’ta gerçekleşen Kros Şampiyonasında katılan sporcu ve takımlar büyük bir mücadele verdiler.

Ferdi birincilikler

Kros Şampiyonasında ferdi birinciliklerde de çekişme yaşandı.

Sonuçlar şöyle:

Yıldız kız

3000 metre

1.Melek Kara (8.11 – ŞEHİT TURGUT ORTAOKULU)

2.İncilay Derman (8-26 – THE AMERICAN FUTURE KOLEJ)

3.Eliz Yeşilkuşak (8-27 – YAKIN DOĞU KOLEJİ )

Yıldız erkek

3000 Metre

1.İsmail Volga Özkan (11.12 – ATLEKS SANVERLER ORTAOKULU)

2 Emre Kurt (11.17 – BEKİRPAŞA LİSESİ O.B)

3.Enes Malik Hızlı (11.30 – ANAFARTALAR LİSESİ O.B)

Genç kız

3000 Metre

1.Işıl Kıran (13.26 – THE AMERICAN FUTURE KOLEJ)

2.Yağmur Bozoğlan (13.47 – THE AMERICAN FUTURE KOLEJ)

3.Aleyna Göçgün (13.52 -THE AMERICAN FUTURE KOLEJ)

Genç erkek

5000 Metre

1.Mustafa Soytürk (18.26 – SSEMLİSESİ)

2.Uğurcan Karşılı (18.48 – BÜLENT ECEVİT ANADOLU LİSESİ)

3.Cihan Demir (18.56 – GÜZELYURT MESLEK LİSESİ)

Takım klasmanı

Yıldız Kızlar

1.ŞEHİT TURGUT ORTAOKULU – 16

2.THE AMERICAN FUTURE KOLEJ – 35

3.ŞEHİT HÜSEYİN RUSO ORTAOKULU – 54

Yıldız Erkekler

1.ANAFARTALAR LİSESİ O.B – 24

2.BEKİRPAŞA LİSESİ O.B – 38

3.ATLEKS SANVERLER ORTAOKULU – 50

Genç Kızlar

1.THE AMERICAN FUTURE COLLEGE – 12

2.BEKİRPAŞA LİSESİ – 31

3 .ANAFARTALAR LİSESİ – 46

Genç Erkekler

1.ANAFARTALAR LİSESİ – 29

BÜLENT ECEVİT ANADOLU LİSESİ – 47

3 LAPTA YAVUZLAR LİSESİ 59