Ödüller sahibini buluyor

Tamamlanan 2019 sezonunun ardından Kyrenia Offroad Derneği (KYOFF), Offroad Ralli-Raid ve Offroad Ralli Sprint şampiyonalarında dereceye girenlere kupalarının verileceği ödül gecesini bu akşam gerçekleştiriyor

2019 sezonunun tamamlanmasının ardından, Kyrenia Offroad Derneği’nin organize ettiği 2 şampiyonanın ödülleri veriliyor. Bu akşam 19.30’da başlayacak olan Balo, Girne’de bulunan Lord Palace Hotel’de yapılacak. Ödül alacak olanların ve üyelerin yanı sıra dileyen herkesin bilet alarak katılabileceği gecede; Offroad Ralli-Raid Şampiyonası, ralli şampiyonları Musa Ersoy-Ramadan Kıral ikilisi, raid pilotlar şampiyonu Mustafa Fırat Gümüş, raid co-pilotlar şampiyonu Yakup Yücel, Macera şampiyonları Iraz Tuğberk-Özmert Ersin ikilisi, Takımlarda ve sınıflarda dereceye girenler kupalarını alacak. Ayrıca bu sezon KYOFF çatısı altında 3 yarışlık şampiyona şeklinde yapılan Offroad Ralli-Sprint Şampiyonası, Otomobil genel klasman şampiyonları Ahmet Baştaş-Doğa Koyuncu ikilisi, SSV Şampiyonları Edim Macila-Güner Şevketoğlu ikilisi ile Takımlar ve Sınıflarda dereceye girenler kupalarını alacak.