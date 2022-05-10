Kripto para piyasaları gerilemeye devam ediyor. Coingecko’da yer alan verilere göre piyasalar son 24 saatte yüzde 8.6 değer kaybetti ve 1.5 trilyon doların altına indi.

Saat 08.00 itibariyle Bitcoin’deki düşüş ise yüzde 7.6 oldu. BTC’nin fiyatı 31 bin 134 dolar seviyelerinde seyrediyor. Bitcoin gece saatlerinde 29 bin dolar seviyesine kadar gerilese de 31 bin dolar seviyesine çıkmayı başardı. BTC’nin son 1 haftalık değer kaybı ise yüzde 20’ye yanaştı.

Bitcoin son olarak 20-21 Temmuz tarihlerinde 29 bin dolarları görmüştü. Yani Bitcoin neredeyse son bir yılın en düşük seviyelerinde geziniyor.

Ethereum’daki kayıp ise son 24 saatte BTC’ye göre daha az oldu. ETH’nin fiyatı yüzde 5.2 düşerek 2 bin 338 dolara geriledi.

Ripple ve Dogecoin’deki değer kaybı yüzde 10’u geçti. XRP’nin fiyatı yüzde 10.3 düşerek 51 cente indi.

DOGE ise yüzde 10.8 değer kaybetti ve 11 centin altını gördü.

PİYASALAR NEDEN DÜŞÜYOR?

Yüksek enflasyona karşı parasal sıkılaşma beklentilerinin artması, riskli varlıklardan kaçış ve doların diğer para birimleri karşısında değer kazanması Bitcoin’in düşüşündeki temel etken.

Fed’in geçen haftaki 50 baz puanlık faiz artırımı düşüşü başlatmıştı.

Küresel hisse senedi piyasalarındaki negatif seyre paralel olarak kripto para piyasalarındaki kayıplar da yoğunlaştı.

Piyasalardaki negatif seyirde, para politikasında sıkılaşma beklentilerinin artması, riskli varlıklardan kaçış ve dolar endeksinin 20 yılın en yüksek seviyesine ulaşması etkili oldu.



Analistler, yükselen enflasyonla mücadele için para politikası sıkılaşmasının ve likiditenin azalmasının yatırımcıları küresel piyasalarda riskli varlıklardan uzaklaştırdığını belirtti.