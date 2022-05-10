Andy Warhol’un Marilyn Monroe portresine rekor fiyat

Pop art ak\u0131m\u0131n\u0131n en \u00f6nemli temsilcilerinden ressam Andy Warhol'un Marilyn Monroe portrelerinden biri rekor fiyata al\u0131c\u0131 buldu. Monroe portresi 20. y\u00fczy\u0131l\u0131n\u0131n en pahal\u0131 sanat eseri oldu\r\n\r\n\r\n\r\nAndy Warhol\u2019un 1964 y\u0131l\u0131nda yapt\u0131\u011f\u0131 ve Hollywood y\u0131ld\u0131z\u0131 Marilyn Monroe\u2019nun portresinin yer ald\u0131\u011f\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmalardan biri olan \u201cShot Sage Blue Marilyn\u201d a\u00e7\u0131k art\u0131rmaya \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nNew York'taki Christie\u2019s m\u00fczayede evinde d\u00fczenlenen a\u00e7\u0131k art\u0131rmada eser, vergiler dahil, 195 milyon dolara, yani yakla\u015f\u0131k 2 milyar 945 milyon T\u00fcrk Liras\u0131na sat\u0131ld\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nWarhol'un eseri, Leonardo da Vinci'nin Hazreti \u0130sa'y\u0131 resmetti\u011fi 450 milyon dolara sat\u0131lan "Salvator Mundi" adl\u0131 tablonun ard\u0131ndan d\u00fcnyan\u0131n en pahal\u0131 ikinci sanat eseri oldu.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nEser, Monroe'nun 1962 y\u0131l\u0131nda \u00f6l\u00fcm\u00fcnden k\u0131sa s\u00fcre sonra, serigrafi ad\u0131 verilen bir seri bask\u0131 tekni\u011fiyle yap\u0131ld\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPortrelerde, Monroe'nun 1953 yap\u0131m\u0131 "Niagara" filminin tan\u0131t\u0131m\u0131nda yeralan foto\u011fraf\u0131 temel al\u0131nd\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nWarhol, Monroe'nun portresinin farkl\u0131 renklerde bir \u00e7ok versiyonunu \u00fcretti.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nEserin sat\u0131\u015f\u0131ndan elde edilen gelir, \u00e7ocuklara yard\u0131m vak\u0131flar\u0131na ba\u011f\u0131\u015flanacak.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n