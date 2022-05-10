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Andy Warhol’un Marilyn Monroe portresine rekor fiyat

10 Mayıs 2022
Andy Warhol'un Marilyn Monroe portrelerinden biri rekor fiyata alıcı buldu.







Pop art akımının en önemli temsilcilerinden ressam Andy Warhol’un Marilyn Monroe portrelerinden biri rekor fiyata alıcı buldu. Monroe portresi 20. yüzyılının en pahalı sanat eseri oldu



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10 Mayıs 2022


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