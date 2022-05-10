SürmanşetYaşam

Kızılderili mağarasında bin yıldan daha eski çizimler bulundu

10 Mayıs 2022
Kızılderili mağarasında bin yıldan daha eski çizimler bulundu







ABD’de Alabama eyaletinde yer alan bir mağarada, ruhlar dünyasının varlıklarını tasvir ettiğine inanılan bin yıldan eski figürler bulundu. Araştırmacılar, çizimleri Kızılderili hikayelerinde bahsedilen tanınabilir karakterlerle ilişkilendiremedi. Bu nedenle, yeni keşfin antik toplulukarın yaşayışına yeni bir ışık tuttuğu kaydedildi.



Etiketler
10 Mayıs 2022


Başa dön tuşu