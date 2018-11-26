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Kremlin Sözcüsü: Kerç Boğazı’nda olanlar, çok tehlikeli

Ukrayna gemilerinin Rusya’nın sınırlarını ihlal ederek Kerç Boğazı'na doğru ilerlemesinin çok tehlikeli bir provokasyon olduğunu söyleyen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, konuyla ilgili ciddi bir soruşturma gerektiğini belirtti.

Ukrayna gemilerinin Rusya’nın sınırlarını ihlal ederek Kerç Boğazı’na doğru ilerlemesinin çok tehlikeli bir provokasyon olduğunu söyleyen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, konuyla ilgili ciddi bir soruşturma gerektiğini belirtti.

Kerç boğazı

Gazetecilere konuşan Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna’nın Karadeniz’deki eylemlerini “Çok tehlikeli bir provokasyon sözkonusu. Bu konu elbette özel dikkat ve soruşturma gerektiriyor” diye değerlendirdi.Ukrayna’ya ait 3 gemi dün Kerç Köprüsü’ne doğru ilerlemişti.

Bölgeye savaş uçaklarını gönderen Rusya, daha sonra Ukrayna’nın sözkonusu 3 gemisini alıkoymuştu.

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