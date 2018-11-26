Dünya

ABD’ye ait uçak Karadeniz’de

ABD'ye ait uçak Karadeniz'de Kırım'a doğru hareket ederken görüldü

Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan gerginlik sürerken, ABD Hava Kuvvetleri’ne ait Boeing RC-135V tipi keşif uçağının Yunanistan’ın Girit adasından hareket ederek Karadeniz hava sahasına girdiği ve Kırım’a doğru hareket ettiği belirtildi.

Ukrainskiy militarnıy portal sitesinin aktardığına göre, ABD ordusuna ait keşif uçağı Karadeniz hava sahasına girdi.Boeing RC-135V tipi uçak Girit’teki Suda üssünden hareket ederek, Bulgaristan hava sahasından geçti ve Kırım kıyılarına doğru yöneldi.

 

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