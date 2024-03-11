Kremlin: Kiev, Papa’nın müzakereye oturma çağrısını kesinlikle reddetti

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Papa Franciscus’un Ukrayna’ya “beyaz bayrak açma” önerisiyle ilgili olarak, Kiev yönetiminin Papa’nınki de dahil olmak üzere “müzakere çağrılarını kesinlikle sert şekilde reddettiğini” söyledi.

Peskov, gündemdeki konulara ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Son dönemlerde Ukrayna’dan Rusya topraklarına yönelik insansız hava araçlarıyla saldırıların artması hususunda değerlendirmede bulunan Peskov, “Gerçekten bir hareketlilik var. Hava savunma sistemlerimiz ve askerlerimiz çalışıyorlar. Özel askeri operasyonun devamı bağlamında askeri durum açısından bu soruların yine de Savunma Bakanlığına yöneltilmesi gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

“Paris, gerilimi tırmandırıyor”

Fransa’nın “Ukrayna’ya asker göndermeye hazır ülkelerden oluşan bir koalisyon kurma niyetiyle” ilgili olarak da Peskov, “Genel olarak, tartışmanın genişlemesi ve Paris’in belirli bir birliği göndermeye varsayımsal olarak hazır olduklarını beyan eden ülkelerden oluşan bir koalisyon oluşturma çabalarındaki ısrarlı faaliyeti, elbette gerilimi tırmandıracak bir anlayıştan başka bir şey değil. Bu çok tehlikeli bir anlayış, çok tehlikeli.” diye konuştu.

Peskov, bunun “potansiyel olarak çok istenmeyen sonuçlara yol açabileceğini” vurgulayarak, gelişmeleri çok yakından takip ettiklerine dikkati çekti.

Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu’nun, Rusya’nın “enerji şantajı” yaptığı yönündeki suçlamalarını “temelsiz ve haksız” şeklinde nitelendiren Peskov, bu tür konuların tamamen ticari olduğuna işaret etti.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkan Papa Franciscus’un Ukrayna’ya “beyaz bayrak açma” ve “müzakere etme” çağrısında bulunduğunu hatırlatan Peskov, son zamanlarda Kiev yönetiminin Papa’nın çağrısı da dahil olmak üzere “müzakere çağrılarını kesinlikle sert şekilde reddettiğini” söyledi. Peskov, “Herhangi bir müzakere yapılmasına izin vermiyorlar.” şeklinde konuştu.

“Rusya’yı stratejik yenilgiye uğratma niyeti hata”

Kiev ve Batı’nın Rusya’yı stratejik yenilgiye uğratma niyetinin hata olduğunun altını çizen Peskov, “Başta savaş alanında olmak üzere olayların gidişatı bunu en açık şekilde gösteriyor.” dedi.

Ayrıca Peskov, kendilerini danışman olarak tanıtan doğrudan NATO ile bağlantısı olan kişilerin Ukrayna topraklarında bulunduğuna dair bilgilerinin olduğunu da bildirdi.

Rus Donanması Komutanı Nikolay Yevmenov’un görevden alındığı iddialarıyla ilgili olarak da Peskov, “Gizli olarak sınıflandırılan kararnameler var, bunlar hakkında yorum yapamam. Bu konuyla ilgili yayımlanacak açık kararname yoktu.” değerlendirmesinde bulundu.