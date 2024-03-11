Hristodulidis Holguin ile görüştü - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Mart 12, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Güney Kıbrıs

Hristodulidis Holguin ile görüştü

Hakan Topaloğlu
Hakan Topaloğlu
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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, öğleden sonra Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs sorunuyla ilgili kişisel temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile bir araya geldi.

“Sigmalive” haber sitesinde yer alan habere göre Holguin, görüşmeden sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Hristodulidis’le “oldukça iyi” bir görüşme yaptıklarını ve ilerleyen günlerde, bir kez daha görüşeceklerini söyledi.


Holguin, önemli bir haftaya başladıklarını ve Kıbrıs sorunuyla ilgili görüşlerini öğrenmek üzere, farklı siyasi partilerle bazı temasları olacağını kaydetti.

Ankara, Atina ve Londra’daki bir dizi temasın ve edindiği bilgilerin ardından Kıbrıs’a döndüğüne işaret eden Holguin, tüm enerjisini vererek çalışmaya devam edeceğini ifade etti.

Hristodulidis ise, Holguin ile Kıbrıs sorununa ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını ve Holguin’in yaptığı temaslarla ilgili bilgi aldıklarını söyledi.

Görüşmede, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart ile Hükümet Sözcüsü Konstandinos Letimbiotis de yer aldı.

 

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