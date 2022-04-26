Kremlin duyurdu; Erdoğan ve Putin görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin’e Rusya-Ukrayna arasında barışa giden yolun açılması için İstanbul görüşmelerinde yakalanan olumlu ivmenin devamının herkesin yararına olduğunu iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin’e, Rusya-Ukrayna arasında kalıcı barışın tesisi için Türkiye’nin elinden gelen gayreti göstermeye devam edeceğini dile getirdi.

BM GENEL SEKRETERİ İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, dün Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sayın Guterres ile bir araya geldik. Mevcut durumu, atılabilecek adımları kapsamlıca değerlendirdik. Önce ateşkes, kalıcı barış için her türlü adımı atıyoruz. Yarın Putin ile görüşeceğiz. Savaşın bitmesi için görüşmelerimizi sürdürüyoruz” açıklamasını yapmıştı.

Diğer taraftan, Guterres’in bugün Moskova’ya gideceği ve Rus Lider Putin ile Ukrayna’da barış konusunu ele alacakları açıklanmıştı.