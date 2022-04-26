Belçika yüz binlerce doz aldığı Novavax aşısının çoğunu kullanmadı

Belçika’da Flamanca yayımlanan De Morgen gazetesinin haberine göre, Belçika hükümeti ekim ayında ABD şirketi Novavax ‘tan 500 bin doz satın almak üzere sipariş verdi. Şubattan bu yana 423 bin doz aşı teslim edildi.

Novavax aşısı şu ana kadar 575 kişide ilk doz, 281 kişide ikinci doz, 113 kişi içinse takviye doz olarak kullanıldı.

Belçikalı yetkililer, mRNA aşılarıyla ilgili çalışmalar henüz devam ederken Novavax aşısı için sipariş verildiğini, protein bazlı aşının talep edilmesinin o zaman güvenliğe verilen önemden kaynaklandığını söyledi. Ayrıca aşılar çıktığında birçok kişinin mRNA teknolojisine şüpheyle yaklaştığı hatırlatıldı.

7,6 milyon euroluk aşı çöpe gidebilir

Novavax’ın ürettiği aşıların fiyatı ticari gerekçelerle kamuoyuna açıklanmadı. Ancak aşının dozunun 18 euro olabileceği bilgisi verildi.

De Morgen’in haberinde, şirketin araştırmalar sonucunda ağustosta dolacak kullanım süresini uzatmaması halinde birkaç ay içinde 7,6 milyon euroluk aşının çöpe gidebileceği ifade edildi. Belçikalı yetkililer, daha önce kullanım sürelerinin üretici firmalarca uzatıldığını hatırlattı.

Belçika’daki aşılama kampanyası şu anda neredeyse durmuş halde. Hükümetin ilgili bakanları gelecek hafta dördüncü dozların uygulanması konusunda toplantı yapacak. Ancak yazdan önce sadece belirli risk gruplarına dördüncü dozların uygulanması kararı çıkması bekleniyor.

Novavax aşısının diğer aşıları olmuş kişilere takviye aşı olarak uygulanması konusunda ise henüz bir onay bulunmuyor.