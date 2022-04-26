İzcan:Gezi direnişi sanıklarına verilen ağır hapislik cezalarını kınıyoruz

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, Türkiyede gezi davası ile ilgili Osman Kavalaya ağırlaştırılmış müebbet, diğer sanıklara da 18’er yıl hapislik kararı verilmesini insafsız ve kabul edilemez bir karar olarak nitelendirdi.

“ Erdoğan iktidarının Türkiyedeki muhalif güçlere gözdağı vermek ve demokratik muhalefeti sindirmek için yargıyı kullanarak verdiği bu kararın, hukukla hiçbir alakası yoktur “ diyen İzzet İzcan, Türkiyede demokrasi ve özgürlük mücadelesi veren kesimlerle, dayanışma içinde olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Erdoğan yolun sonuna gelmiştir.

Kararı “ Komedi “ diye nitelendiren BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, “ Dünyadaki bütün diktatörler gibi Erdoğan da yolun sonuna gelmiştir “ dedi.

Kıbrısta Erdoğan iktidarından medet umup, onun buradaki temsilciliğine soyunan kesimleri çıktıkları yoldan dönmeye çağıran İzzet İzcan, Türkiyeyi ekonomik ve siyasi olarak felakete sürükleyen AKP iktidarına karşı mücadele etmeden, barış ve özgürlüğe ulaşmanın mümkün olmayacağını vurguladı.