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Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarında değişiklik

1 Mart 2022
KKTC merkez bankası Kredi kartı faiz oranları





KKTC Merkez Bankası kredi kartı işlemlerinden uygulanacak azami aylık akdi ve azami aylık gecikme faiz oranlarında değişikliğe gidildiğini bildirdi.
Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik, bugünden itibaren geçerli oldu.
Bu doğrultuda TL cinsi işlemlerde azami aylık akdi faiz oranı yüzde 1,50 ve azami aylık gecikme faiz oranı da yüzde 2 oldu.
Döviz cinsi işlemlerde azami aylık akdi faiz oranı yüzde 1,09 ve azami aylık gecikme faiz oranı da yüzde 1,59 olarak açıklandı.








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1 Mart 2022


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