Kotak: Açıkladığımız paket, bir kurtuluş paketidir

Halkın Partisi Lefkoşa Milletvekili Adayı Serhat Kotak , katıldığı bir TV programında Halkın Partisi adına Genel Başkan Kudret Özersay tarafından açıklanan kapsamlı ekonomik paketin halkımızın yaşadığı sorunları azaltma yönünde ciddi formüller barındırdığına dikkat çekerek, “Açıkladığımız paket, bir kurtuluş paketidir” dedi.

“Temel önceliğimiz halkımızın market ve sağlık ürünlerine daha uygun fiyatlarla ulaşmasıdır.”

Altı madde olarak açıklanan pakette özellikle kısa sürede pahalılığın önlenmesi, fiyat indirimlerinin raflara yansıtılması adımlarının çok acil bir şekilde hayata geçirilmesi gerektiğini söyleyen Kotak, “Temel önceliğimiz halkımızın market ve sağlık ürünlerine daha uygun fiyatlarla ulaşmasıdır. Dolayısıyla temel gıda, temizlik, sağlık-ilaç, çocuk bezi ve benzeri ürünlerde derhal pahalılığa dur denilmesi gerekiyor. Bu temel kullanım ürünlerinde pahalılığı körükleyici fon ve vergiler bulunmaktadır. Bu çerçevede belirli bir süre için ithal ürünlerde ve yerli üretimde kullanılan hammaddelerde fon ve vergilerin sıfırlanması; gümrüklerde kur sabitlemesi yoluna gidilmesi ve vergilerin taşıma ücretleri eklenmeden çıplak fiyat üzerinden hesaplanması ile hem ithal ürünlerde hem de yerli üretimde rafa yansıyan fiyat artışları önlenebilir” dedi.

“Gençlerimize konut ve iş imkanları yaratacağız”

Halkın Partisi’nin hükümetteyken ciddi bir çalışma yaparak SOSYAL KONUT PROJESİ geliştirdiğini hatırlatan Kotak, “Mağusa Maraş ve Güzelyurt için önceden hazırladığımız SOSYAL KONUT PROJESİ’nin temelini atıp hayata geçireceğiz. Gençler kira öder gibi taksit ödeyerek ev sahibi olabilecekler. Ayrıca Sosyal sigorta, ihtiyat sandığı ve vergi indirimi gibi teşviklerle KKTC vatandaşı gençlerin özel sektörde istihdamı teşvik edilerek artırılacak” dedi.

“Hem Kamu Hem De Özel Sektörde Rahatlatıcı Adımlar Atılacak”

Ülke ekonomisinin şartlarını göz önüne alarak, memur maaşlarında hayat pahalılığı ayarlamasının 6 ayda bir değil, her 2 ayda bir yapma gerekliliğinin doğduğuna işaret eden Kotak, “Özel sektör çalışanlarımızı rahatlatacak adımlarımız olacak. Örneğin, özel sektörde asgari ücret artırılarak en düşük kamu maaşına eşitlenecek. İşverenimizi de koruyacağız. Asgari ücretteki artışa karşılık işverene sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı prim desteği vereceğiz ve “enflasyon muhasebesi” sistemine geçilerek işveren de rahatlatılacak. KDV’nin peşin alınması uygulamasının yeniden gözden geçirilmesi, piyasanın ihtiyaçları doğrultusunda revize edilmesi gerekiyor.

“Devlet gelirlerini arttıracağız”

Bu düzenlemelerin yapılabilmesi için devletin gelirlerini arttırması gerektiğini söyleyen Kotak, “Devlet gelirlerini arttıracak çalışmalarımız var. Bu çerçevede, geçiş kapılarından geçişleri kolaylaştırarak ve Ülkemize döviz girişi sağlanacak ve maliyenin vergi gelirleri artacak. Pahalı ve lüks araba, villa ve yatlar için Lüks kullanım/tüketim vergisi paydaşlarla masaya yatırılacak ve gerekli düzenleme yapılacak. Online işlemleri kayıt altına alıp devletimizin gelir elde etmesi sağlanacak. Halihazırda kripto para işlemleriyle ilgili dünya çapında hızla ilerleyen bir yapılanma var. Bu noktada yasal düzenleme yapılacak ve bu alandaki işlemlerden Maliyenin gelir elde etmesi için gerekli çalışma yapılacak.

Devlet mülkiyetinde olan ama atıl durumda olan bazı tesislerimizi ekonomiye kazandırmak için elden çıkarılması yoluna gideceğiz. Uzun süreli kiralama yoluyla kimi yatırımcıların üzerine fabrika, otel ve benzeri tesisler var. Bu hazine mallarının satışı için çalışma başlatacağız. Orta ve uzun vadede kamu-özel ortaklığı modelleriyle (telekomünikasyon, limanlar vb) maliyenin düzenli gelir elde etmesi mümkün kılınacak. Türk lirasının döviz karşısındaki değer kaybının ekonomimizde yarattığı genel kayıpların karşılanabilmesi için yeni hükümetin değişen koşulları dikkate alacak yeni bir ekonomik protokol için Türkiye ile masaya oturması sağlanacak” dedi.

“En kolay birikim, tasarruftur”

En kolay birikimin tasarrufla mümkün olacağını söyleyen Kotak, “Devletimizin giderlerini kısarsak elde edilen geliri yüksek seviyelerde tutmuş oluruz. Bu mantıkla ilk aşamada, yeni makam aracı alımları durdurulacak, mevcut resmi hizmet araçlarının verimlilik temelinde kullanılması denetlenecek. Yüksek öğrenimde, turizmde ve tarım-hayvancılıkta uygulanan teşvik sistemi verimlilik ilkesi temelinde gözden geçirilecek. Hane halkına yardım, izazı ikram ve benzeri bütçe kalemleri çok daha elzem olan alanlara aktarılacak. Temsil, tören ağırlama ve tanıtma giderlerinde tasarrufa gidilecek” dedi.