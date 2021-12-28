175’i yerel, 209 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 17.192 olup, 175’i yerel 209 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 167 kişi taburcu edilmiştir.
34 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 175 kişi ise yerel vakadır.
74 kişi Lefkoşa, 41 kişi Girne, 27 kişi Gazimağusa, 12 kişi Güzelyurt, 13 kişi İskele, 8 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.
28 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 17.192
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 209
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 34
Yerel Vaka Sayısı: 175
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 167
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.653.145
Toplam Vaka Sayısı: 34.763
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 32.442
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2185
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 41
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2134
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 138
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 10
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4102
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 424
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 493
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 5609
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 103152