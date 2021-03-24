Köse: Sizleri Allah’a havale ediyoruz

Acil Durum Hastanesi Hemşirelerinden Oğuz Köse isyan etti: Sizi Allaha havale ediyorum…. Sağlık çalışanlarına yönelik ücretsiz yemek servisinin durduracağını da içerdiği söylenen Maliye genelgesi tepkiye neden oldu. Acil Durum Hastanesi Hemşirelerinden Oğuz Köse isyan etti: “Karantinada servislerinde fedakarca, korkusuzca günde 17-18 saat çalışan ekibi “KAHRAMANLARI” bir kap yemek için kavga çıkaran kişiler olarak halka lanse edenleri ALLAHA havale ediyorum…” Paylaşım şöyle: ALLAHA HAVALE EDİYORUZ!!!

Konu Yemek DEĞİL…

Konu Mesleki Onurumuz…

ELHAMDÜLİLLAH yemek alacak paramız da var onurumuz da,

HAYSİYETİMİZ DE….

Verdik diye öğünülen Sabah Kahvaltım bu!!!

Hasta yoğunluğundan bir çok zaman bizim yemek yemeye fırsatımız olmuyor… Sabah kahvaltısını öğlen, öğlen yemeğini gece yiyebiliyoruz…

VE SAAT 11…

Ben 5dk fırsat buldum. Ayak üstü kahvaltımı yapıp hastalarıma dönmek zorundayım,..