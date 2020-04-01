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Koronavirüslü annenin bebeği sağlıklı doğdu

1 Nisan 2020

Lefkoşa’nın Rum kesimindeki Makarios Hastanesi’nde, koronavirüs taşıyan bir annenin sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirdiği açıklandı.

Rum haber kaynakları, Makarios Hastanesi Pediatri Kliniği Şefi Avraam İlias’ın, 3.5 kilogram doğan bebeğin sağlık durumunun gayet iyi olduğunu kaydederken, bebeğe koronavirüs testi yapıldığını ve sonuçların ilerleyen saatlerde belli olacağını söylediğini duyurdu.

İlias, bebekte virüs çıkmasını beklemediklerini, çünkü anne karnında virüs kapmanın mümkün olmadığını ifade etti.



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