Koronavirüs tehlikesi büyüyor

Çin’de Kovid-19 salgını nedeniyle ölenlerin sayısı Bin 666’ya, virüsün bulaştığı kişi sayısı 68 bin 500’e çıktı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, ülke genelinde şüpheli vaka sayısının 8 bin 228, virüslü hastalarla temas ettikleri gerekçesiyle müşahade altına alınan kişi sayısının 158 bin 764 olduğu bildirildi.

Öte yandan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı, biri Hong Kong’da olmak üzere Bib 666’ya yükseldi.

Kesinleşen virüs bulaşan kişi sayısı, 11 bin 272’sinin durumu ağır olmak üzere, 68 bin 500’e çıktı. Bugüne kadar iyileşerek taburcu olanların sayısı 9 bin 419’a ulaştı.

Kovid-19 salgını nedeniyle ülkede son 24 saatte 142 kişi yaşamını yitirirken, 2 bin 9 yeni vaka tespit edildi.

Yeni can kayıplarının 139’u Hubey, 2’si Sıçuan eyaletlerinde, 2’si de başkent Pekin ile Çongçing kentlerinde oldu.