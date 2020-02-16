Karantina altındaki gemide Koronavirüs vakası 355’e çıktı

Japonya’da karantina altına alınan cruise gemisinda yeni tip Koronavirüs (Covid-19) görülen insan sayısı gittikçe artıyor. Son olarak virüs 70 kişide daha görüldü ve gemi içindeki salgından etkilenen kişi sayısı 355’e yükseldi. ABD, Hong Kong ve Kanada gemide bulunan vatandaşlarını tahliye etme hazırlığı yapıyor.

.Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’nun açıkladığı verilere göre dünya çapında yeni tip Koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 1600’ü geçti, salgına yakalanan insan sayısı 68 bin 500 oldu.

Japonya’da karantina altına alınan Diamond Princess isimli cruise gemisinde ise yüzlerce insan endişe içinde virüsten etkilenmeden bekliyor. Son olarak 70 kişinin daha test sonuçlarının pozitif çıkmasıyla gemide Koronavirüse yakalanan insan sayısı 355’e çıktı.

Japonya’nın ABD Büyükelçiliği gemideki 400 ABD vatandaşının tahliye edileceğini, vatandaşların ‘yüksek risk’ teşkil etmeleri sebebiyle karantinaya alınacağı belirtildi. Hong Kong da gemideki 330 vatandaşını uçakla tahliye edeceğini duyurdu. Kanada hükümeti de bir uçakla vatandaşlarını alacağını belirtti.