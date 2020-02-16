Güney KıbrısKıbrısSürmanşet

Ay Napa’da kafe kurşunlandı: 4 kişi yaralandı

16 Şubat 2020

Ay Napa’da bir kafe kurşunlandı, açılan ateş sonucunda 4 kişi yaralandı.

Rum radyosu bir işadamının hedef alındığı olayı cinayette teşebbüs olarak duyurdu.

Bu sabah saat 02.30 sularında Ay. Napa’daki ünlü bir kafeye yapılan saldırıda biri kadın 4 kişi yaralandı. Durumları ciddi olduğu ancak hayatî tehlikeleri bulunmadığı kaydedilen yaralılar Mağusa Rum devlet hastanesinde tedavi altına alındı.

Rum polisini alarma geçiren silahlı saldırıda bir işadamının hedef alındığı da ilk bilgiler arasında. İşadamının saldırıdan az önce olay yerinden ayrıldığı, saldırı sırasında mekanda 6 kişi bulunduğu kaydedildi.




Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Barbaros Hayrettin Paşa gemisinde ani ve gayri tabii ölüm…

Barbaros Hayrettin Paşa gemisinde ani ve gayri tabii ölüm…

15 Şubat 2020
Photo of Özersay: Kapalı Maraş’ın önündeki ‘kapalı’ kelimesini kaldıracağımıza inanıyorum

Özersay: Kapalı Maraş’ın önündeki ‘kapalı’ kelimesini kaldıracağımıza inanıyorum

15 Şubat 2020
Photo of Tatar: Bu toprakları ülkemize kavuşturmak hepimizin milli görevidir

Tatar: Bu toprakları ülkemize kavuşturmak hepimizin milli görevidir

15 Şubat 2020
Photo of Ataoğlu: Kadife bir ayrılık gündeme getirilebilir artık

Ataoğlu: Kadife bir ayrılık gündeme getirilebilir artık

15 Şubat 2020
Photo of Oktay’dan ‘sürpriz hastane’ açıklaması

Oktay’dan ‘sürpriz hastane’ açıklaması

15 Şubat 2020
Photo of Avrupa’da Koronavirüs kaynaklı ilk ölüm

Avrupa’da Koronavirüs kaynaklı ilk ölüm

15 Şubat 2020
Photo of Kurşun zehirlenmesinden ölen flamingoların sayısı 77

Kurşun zehirlenmesinden ölen flamingoların sayısı 77

15 Şubat 2020
Photo of LTB, “Hoş Geldin Bebek” projesini başlattı

LTB, “Hoş Geldin Bebek” projesini başlattı

15 Şubat 2020
Photo of Oktay: Maraş, Kıbrıs Türkü’nün toprağıdır

Oktay: Maraş, Kıbrıs Türkü’nün toprağıdır

15 Şubat 2020
Photo of Maraş Avcılık Atıcılık Birliği Başkanlığı’na Cem Yababa seçildi

Maraş Avcılık Atıcılık Birliği Başkanlığı’na Cem Yababa seçildi

15 Şubat 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı