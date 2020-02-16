Kıbrıs

Abdülhamit Gül’ün KKTC temasları

16 Şubat 2020
Abdülhamit Gül

Türkiye Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, bir dizi ziyarette bulundu.

Kapalı Maraş’la ilgili dün gerçekleştirilen üst düzey toplantı için KKTC’nde Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a eşlik eden Türkiye Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Bakan Gül, ilk olarak 2001’de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Demokrat Parti eski milletvekili Ahmet Elbasan’ın eşi Zehra Elbasan ve çocuklarını, daha sonra da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla TİKA tarafından müze haline getirilen MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in doğduğu evi ziyaret etti.

Lefkoşa’daki Selimiye Camisi’ni de giden Gül, burada esnafla sohbet etti.




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