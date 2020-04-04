Koronavirüs salgınında ölen sayısı giderek artıyor!

Dünyadan son dakika koronavirüs haberleri gelmeye devam ediyor. Dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bini, vaka sayısı ise 1 milyon 130 bini aştı.

ABD’de ölü sayısı 7 bini geçti

ABD’de yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1105 artarak 7 bin 163’e yükseldi.

Afrika’da ölü sayısı 300’ü aşti

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 300’ü geçti.

İngiltere’de bir günde 708 ölüm

İngiltere’de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 708 artarak 4 bin 313’e yükseldi.

İngiltere Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, 708 can kaybıyla “şimdiye kadarki en yüksek günlük artış” kaydedilirken, vaka sayısı da 3 bin 735 artarak 41 bin 313’e çıktı.

İspanya’da karantina süresi uzatıldı

İspanya’nın El Pais gazetesinin son dakika geçtiği habere göre, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, OHAL’in 2 hafta daha uzatıldığını açıkladı. Başbakan Sanchez, ‘İspanya Bilim Kurulu’ ile görüştükten sonra OHAL’i uzatma kararı aldığı bildirildi.

İspanya’da ölü sayısı 11 bin 744

Salgından en fazla etkilenen ülkelerden İspanya’da Kovid-19 kaynaklı ölümlerde “son 8 günün en düşük artışı” kaydedildi.

Ülkede Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 809 artarak 11 bin 744’e yükseldi. Diğer yandan vaka sayısı ise düne nazaran 7 bin 26 artışla toplamda 124 bin 736’ya yükseldi.

İran’da 158 kişi daha öldü

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonunda canlı yayımlanan açıklamasında, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 158 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, tespit edilen yeni vaka sayısının ise 2 bin 560 olduğunu duyurdu.

Böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybının 3 bin 452’ye çıktığını aktaran Cihanpur, vaka sayısının da 55 bin 743’e ulaştığını bildirdi.

Hollanda’da ölü sayısı 1500’ü geçti

Hollanda’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 904 artarak 16 bin 627’ye ulaşırken, ölü sayısı 164 artışla bin 651 oldu.

Avustralya’da ölü sayısı 30’a yükseldi

Avustralya’nın Canberra ve Melbourne kentlerinde iki kişinin daha yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 30’a yükseldi.

Meksika’da ölü sayısı 50’ye yükseldi

Latin Amerika ülkesi Meksika’da, yeni tip coronavirüsten (covid-19) ölenlerin sayısı 50’ye yükseldi.

Irak sokağa çıkma yasağı kararı aldı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), yeni tip corona virüsle (covid-19) mücadele kapsamında 48 saat boyunca kapsamlı sokağa çıkma yasağı kararı aldı.

ABD’de 5 bebekte koronavirüs vakası

ABD’nin Maryland eyaletinde biri 1 aylık, 5 bebekte yeni tip corona virüse (covid-19) rastlandığı bildirildi.

Brezilya’da ölü sayısı 359’a yükseldi

Latin Amerika’da ilk yeni tip corona virüs (covid-19) vakasının görüldüğü Brezilya’da, virüsten ölenlerin sayısı 359’a çıktı.

Ekvador’da cenazeler sokakta kaldı

Ekvador’un Guayaquil şehrinde yeni tip corona virüs (covid-19) kaynaklı can kayıpları nedeniyle hastanelerdeki morglarda yer kalmaması üzerine birçoğu Kovid-19 kurbanı olmak üzere ölenlerin cenazelerinin sokakta kaldığı ileri sürüldü.

Güney Afrika’da vaka sayısı 1500’ü geçti

Güney Afrika’da, yeni tip corona virüs (Covid-19) tespit edilen kişi sayısı 1500’ü geçti.

Kanada’da ölü sayısı 208’e yükseldi

Kanada’da Covid-19’dan ölenlerin sayısı 208’e yükseldi.

Mısır’da ölü sayısı 66 ,Bae’de 9’a yükseldi

Yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Mısır’da 66’ya, Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) 9’a yükseldi.