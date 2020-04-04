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Ataser: Alsancak,Lapta ve Karşıyaka bölgesel karantinaya alınıyor

4 Nisan 2020

Havadis’e konuşan, Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, Alsancak, Lapta ve Karşıyaka’yı kapsayan bir bölgesel karantinanın yapılacağını doğruladı. Ataser, “Turizm Bakanı Ünal Üstel’den, Lapta, Alsancak ve Karşıyaka için bölgesel karantinanın onaylandığı bilgisini aldık” dedi. Bölgesel karantinaya göre, Lapta, Alsancak ve Karşıyaka’ya, diger bölgelerden giriş olmayacak, bolge halkı da, bölge dışına çıkamayacak. Ataser, “Bölge sakinleri, eskisi gibi, market ve diğer elzem ihtiyaçları için, dışarı çıkabilecek. Ama örneğin Girne’ye gidemeyecek, Girne’den de giriş olmayacak” dedi. Ataser, bölge dışına acil çıkması gereken ya da banka gibi açık olan yerlerde çalışan kişilerin, belediyeden özel izin alarak çıkabileceğini, bölge giriş çıkışlarında da polisin nöbet tutacağını söyledi.



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