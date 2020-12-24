Koronavirüs mutasyonu: İngiltere’de tespit edilen yeni tür Hollanda’da da yayılıyor

Hollanda Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü (RIVM), ilk olarak İngiltere’de tespit edilen mutasyona uğramış yeni koronavirüs varyantının, kendi ülkelerinde de yayıldığını bildirdi.

Yapılan kontrollerde, virüsün İngiltere ile hiçbir bağı olmayan kişilerde ortaya çıktığı belirlendi.

Hollanda hükümeti, yeni virüs varyasyonun görüldüğü İngiltere ve Güney Afrika’dan gelen yolculara yönelik negatif test zorunluluğunu, tüm uçuşlar için uygulamayı kararlaştırdı.