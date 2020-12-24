Acun Ilıcalı’nın yeni projesi Exxen’de eski yıldız futbolcular yarışacak

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu yeni platform çok yakında açılıyor. Platformun yayına başlamasına kısa bir süre yeni bir program daha ortaya çıktı. Yayın hayatına Ocak 2021 itibarı ile başlayacak olan Exxen’de ‘Ayaktenis’ programının da tanıtımı yapıldı.

ALBERT RİERA DA OLACAK

“Birbirinden güçlü isimler ile heyecan, mücadele ve kıyasıya rekabet” tanıtımıyla duyurulan “Ayaktenis” programında Galatasaray’ın antrenörlerinden Albert Riera da yer alacak.

ESKİ YILDIZLAR YARIŞACAK

Programda yer alan diğer isimler Semih Şentürk, Tuncay Şanlı, Ayhan Akman, Pascal Nouma, Ahmet Dursun, Yattara ve Hami Mandıralı olacak.