Korona ile imtihanımız büyük!

Bir türlü doğru adımları atıp bir arpa boyu yol alamıyoruz!

Ülkede ciddi bir açlık baş gösterdi!

Özel sektörde işlerin durması sebebi ile pek çok işveren çalışanına para veremeyecek duruma geldi.

Devlet, memuruna bile kesinti yaparak maaş ödeyebildi. Gelecek aydan itibaren hükümetimiz özel sektör çalışanlarına 1.500 TL destek vereceğini açıkladı!

Ayrıca hükümet kararı ile kimse çalışanını işten çıkaramayacakmış! Kim zaten çalışanının işine son vermek ister? Ama bu kadar basit değil. Siz bile kesinti yapıyorsanız özel sektör ne durumda düşünmelisiniz! Para yok ödeme yapılmıyor bu insanlara! Onlar da işlerini kaybetmemek adına susuyor!

Normal zamanda çalıştığından daha fazla çalışan marketler bile maaşlardan kesinti yapabiliyor!

İnsanlarımız açlığa mahkum ediliyor.

Peki bu durumda en çok ihtiyaç duyulan hükümet ne yapıyor!

Sosyal Hizmetler Dairesi nerede?!!!

Tüm yardımları tek kapı altında toplamak bu kadar güç mü?

Hükümet gücünün yanı sıra iş insanları, duyarlı vatandaşlar da yardım yapıyor. Peki sürekliliğin olması ve yardımların gerçekten ihtiyaçlı insanlara ulaşmasını sağlamak amaçlı niye adım atamıyorsunuz?!!

Yardım yapılacak diye insanlar hayatlarını riske atıyor! Kapı kapı dolaşılıyor! Oysa yapılması gereken basit. Tüm yardımları tek elde toplayıp, Kaymakamlıklar aracılığı ile ihtiyaçlı kişilere ulaştırmak! Koordinasyon sağlanmalı yapılan yardımlar süreklilik arz etmeli! Daha da geç olmadan haydi göreve!!!

Tek sorun bu mu, elinde üç beş kuruşu olan da birileri zenginliklerine zenginlik katsın diye harcıyor parasını! Unutmayın eğer bu süreç uzarsa açlık artacak olanda da tükenecek!

Aslında ekonomik tedbirler açıklanırken ilk başta temel gıda, temizlik, kişisel bakım ve sağlık ürünlerinde fiyatların en düşük seviyede olması için adım atılması ve salgın bitene dek yukarıda bellirttiğim ürünlerde KDV, vergi, stopaj, resim ve fon oranları sıfırlanmalıdır.

Hükümet bu konuda üzerine düşeni yapmadı! Ama geç olsa da şimdi yapmalı!!! Ayrıca bu ürünlerin hepsini denetime tabi mal olarak ilan edilmeli ve denetlemelidir Fırsatçılara şans tanımaması gerekmektedir.

Bu kadar elzem bir durumda bile adım atamıyorsanız kapatın kepenkleri! Herkes başının çaresine baksın deyin! Ya da, Hükümet olmanın gerekliliği olan siyasi iradeyi kullanıp alın önleminizi!!!