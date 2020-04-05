Erhürman: Bu sorunun sosyal patlamaya dönüşmesi engellenmeli

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medya hesabı facebook’tan yaptığı paylaşımda işsiz kalan kişilerle ilgili biran önce tedbir alınmasını tavsiye ederken Çalışma Bakanlığı’nı da göreve çağırdı. Erhürman, “Devlet borçlanacaksa borçlanmalı ama bu sorunun sosyal patlamaya dönüşmesi mutlaka engellenmeli. Aksi halde yaşayacağımız sosyal patlamaların maliyeti borçlanmanın maliyetinden fazla olabilir ve bunun altından hiçbirimiz kalkamayız…” dedi.

İşte o paylaşım:

Çalışmaya devam eden iş yerlerinde işten durdurulan işçiler olduğu bilgisi geliyor. Çalışmaya devam ettiği varsayılsa bile, basının, reklam, gazete satışı gibi gelir kaynaklarının kuruduğu hepimizin malumu. Bu sektörde de işsiz kalan, mali sıkıntı içine düşen insanlarımız var. Nisan sonunda kendilerine 1500 TL ödeme yapılacağı bildirilen özel sektör çalışanlarının yetersiz olduğu açık olan bu rakamın üzerinde herhangi bir miktarı işverenlerinden alıp alamayacakları belirgin değil. Üçüncü ülke yurttaşı işçilere hangi miktarda katkı yapılacağı, bu katkının asgari ihtiyaçları karşılayıp karşılamayacağı netleşmedi. Çalışma Bakanlığı işverenlerin temsilcileriyle de bir araya gelip hemen bu sorunlara çözüm üretmeli. Devlet borçlanacaksa borçlanmalı ama bu sorunun sosyal patlamaya dönüşmesi mutlaka engellenmeli. Aksi halde yaşayacağımız sosyal patlamaların maliyeti borçlanmanın maliyetinden fazla olabilir ve bunun altından hiçbirimiz kalkamayız…