Korkmazhan: “Toplum, siyasi partilerin kalıplaşmış siyaset anlayışından usandı”

Bağımsız Milletvekili adayı Abdullah Korkmazhan, “Toplumun siyasi partilerin kalıplaşmış ve statükoyu muhafaza etmeye yönelik siyaset anlayışından usandığını, değişim yaratacak farklı ve çözüm odaklı bir siyaset görmek istediğini” belirtti.

Korkmazhan’ın seçim ofisinden yapılan açıklamaya göre Korkmazhan, katıldığı bir televizyon programında, ‘Üç Adımda Çözüm Odaklı Siyaset’ yaklaşımı ile siyasi partilerin “dostlar alışverişte görsün” siyaset yaklaşımına alternatif, değişim ve fark yaratacak bir siyaset yaklaşımı sunduklarını ifade ederek, bu siyaset yaklaşımlarının toplumun farklı kesimlerinden destek gördüğü görüşünü paylaştı.

“Federal çözüme ulaşana kadar, özellikle Kıbrıs Cumhuriyeti ve AB vatandaşlığından kaynaklanan toplumsal hakların etkin bir şekilde kullanılmasının yolları vardır” diyen Korkmazhan, bu yolları açmak ve topluma alternatif, yaşam, çalışma, eğitim, sağlık alanları sunmak için mücadele edeceklerini söyledi.

Toplumun siyasi partilere inancını ve güvenini yitirdiği görüşünü yineleyen Korkmazhan, “Siyasi partilerin gailesi, memleket gailesi değil. Parti gailesidir. Siyasi partiler, el birliği ile oluşturdukları siyasi statükoyu koruma telaşı ile hareket ediyor. Siyasi partilerden herhangi biri 1 vekil daha kazanırsa, hiçbir şey değişmeyecektir. Ancak bağımsız, farklı ve yeni bir siyaset anlayışı, yani biz, 25 Haziran’da meclise girerse, çok şey fark edecektir” dedi.

Toplumunun 25 Haziran ara seçiminde güçlü bir mesaj vereceğinden ve bağımsız milletvekili olarak kendilerini Meclis’e taşıyacaklarından emin olduklarını söyleyen Korkmazhan, “Kıbrıs için yeni ve çözüm odaklı, farklı muhalefeti büyüteceğiz. Meclis kürsüsünü de halk için bir mücadele alanına çevireceğiz” dedi.