Köprü ile Strasburg’a bağlanan KEHL

2020 yılının tüm okurlarımıza sağlık ve huzur getirmesi dileğiyle ocak ayının ilk pazar günkü yazı dizimde Almanya’nın küçük bir şehrindeyiz. Bu şehir Strasburg’a yakınlığı ile bilinen KEHL’ dir.

Şehir, Avrupa’nın en uzun ve en önemli nehri olan Ren nehri ile Fransa ve Almanya sınırlarını ikiye ayırmıştır. Kehl şehri güneybatı Almanya’nın 3.cü büyük eyaleti olan Baden Württemberg’dedir. Şehrin adı ilk kez 1038 yılında bir balıkçı kasabası olarak duyulmaya başlar. Tarih boyunca Kehl bir dönem Avusturya, I. Dünya Savaşı sonrası ise 7 yıl boyunca Fransa toprağına dahil olmuştur. Ancak ne var ki, II.ci Dünya Savaşı sonrası tamamıyla Almanya’ya sınırları içine dahil edilerek Almanya toprağı olarak kalmıştır. Şehirde son yapılan istatistiklerle 36 bin100 kişinin yaşadığı kaydedilmiştir.

1861 yılında ilk yapılan demiryolu köprüsü ile Paris – Viyana hattından gelen trenler şehirde aktarma yaparak yollarına devam etmekteydiler. Günümüzde şehir yüzlerce Fransız ve Alman emeklilerine ev sahipliği yapmaktadır. Yapılan bir araştırmada şehirde 102 farklı milletin temsil edildiği görülmüştür. Kehl genelinde Almanca, Fransızca yanı sıra İngilizce dilleri de yaygın olarak konuşulmaktadır.

Ulaşım

Fransa ve Almanya Avrupa Birliğine dahil olduktan sonra Avrupa Birliği vatandaşlarına vize gereksinimi ortadan kalkmış oldu. Böyle olunca şehirler arası ulaşım da kolaylaştı. Strasburg ve Kehl şehirlerinde yaşayan halk otobüs, tramvay, tren gibi toplu ulaşım araçları ile günü birlik seyahat etmeye başlamış oldular. Kehl’den, Europabrücke(Europa Bridge)köprüsü üzerinden Strasburg’a 21 numaralı otobüsle tarifeli ulaşım sağlanmaktadır.

28 Nisan 2017 yılına kadar tramvay hattı sadece Kehl istasyonuna kadardı. Bu hatta yaşanan aşırı talep yoğunluğundan ötürü Kasım 2018 yılında yeniden düzenleme yapılarak şehrin merkezine kadar hat uzatıldı. Şimdilerde ise her gün karşılıklı 15 dakikada bir olmak üzere Strasburg -Kehl hattında seferler düzenlenmektedir.

Eğer Strasburg’da yaşıyorsanız ve toplu taşıma aracı olarak otobüs ve tramvayı kullanmak istemiyorsanız o zaman bisikletinize atladığınız gibi var gücünüzle pedal çevirerek kısa sürede şehre varmış olursunuz.

Bizler, Strasburg’daki konaklamamız sırasında hemen yanı başımızdaki bu Alman şehrini gezmenin iyi bir fikir olduğunu düşünüp yola çıktık. Otelimizden 10 dakika yürüme mesafesindeki tramvay durağına giderek Kehl için bilet otomatlarından €3’a biletlerimizi aldık. Tramvay durağında takriben 10 dakika bekleme sonrası durağa gelen tramvaya bindik. 3 km gibi çok kısa süren yolculukla köprünün Almanya tarafına geçmiştik bile.

Gezilecek yerler

Belediye binası Kehl şehir merkezindeki son duraktır. Bu durakta inip de batı istikametine doğru yürüdüğünüzde Kehl şehrinin merkezdeki meydanına varırsınız. Meydan çevresinde konfeksiyon mağazaları yanı sıra hediyelik eşya satan birbirinden güzel dükkanlar vardır. Kehl, Strasburg’a kıyasla konfeksiyon çeşitlerinde daha ucuz olunca pek çok kişi Strasburg’dan alışveriş için birkaç saatliğine dahi olsa bu şehre gelmeyi tercih etmektedir. Şehir meydanından itibaren tıpkı eskiden Lefkoşa’da olduğu gibi yerdeki mavi boyalı kocaman ayak izlerini takip ettiğiniz zaman şehirde kaybolmadan mutlaka tarihi yerleri gezersiniz. Bizler Kehl şehrindeki gezimizde elimizdeki haritaya bakmaya bile gerek duymadan izleri takip ederek derli toplu olan şehri gezmeye başlamıştık. Şehirde dolaşırken eğer Türkçe konuşanları duyarsanız sakın şaşırmayınız çünkü burada çalışan ve dolayısıyla da ikamet eden Türk nüfusu vardır.

Friendenkirsche(Barış Kilisesi): 1793 yılında Kehl Kalesindeki kilise yıkılınca 1817 yılında şehir meydanında Rheinstrasse üzerinde inşa edilmiştir. Kilisenin mimarı Friedrich T. Fischer idi.

Passerelle des Deux Rives(Paserella Mimram): Almanya- Fransa arasında Ren Nehri üzerine yapılan köprü ‘Üstün Barış ve Dostluğun Simgesi’ olarak kabul edilir. Köprü 2004 yılında Fransız mimar Marc Mimram tarafından yapılmıştır. O nedenledir ki bu köprü Paserella Mimram olarak da bilinmektedir. Strasburg ve Kehl şehrinde yaşayanlar barış ve dostluğu kutlamak amacı ile köprünün tam ortasında her yıl belirli dönemlerde toplanarak piknik yaparlar. Köprünün gerek Fransa gerekse de Almanya tarafında bulunan parklardaki bisiklet yollarında çocukları ile ailece gezinti yapan bisikletlileri, köpeklerini dolaştıran yayaları veya parklardaki tahta banklarda oturmuş dinlenen yaşlıları görebilirsiniz. Köprü sadece yaya ve bisikletli geçişlere açıktır.

St. Johannes Nepomuk: Kilise, 1911-1914 yılları arasında Johannes Schroth tarafından inşa edilmiştir. Kilise şehirdeki ilk Katolik kilise olma özelliğini taşır. St. Johannes Nepomuk kilisesinin yapımı tamamlana kadar şehir meydanında bulunan Friedenskirsche’ de Protestan ve Katolikler bir arada ibadet ediyordu.

Rathaus: Bina 1910 yılında 2 kat olarak inşa edilmişti. Daha sonraki yıllar olan 1921-1923 yıllarında ise binaya yapılan ekleme ile bina 3 kat olmuştur. Binanın mimarı Arthur Valdenaire olup Neo-Klasik tarzda yapılan binanın ön cephesinde 4 beyaz sütun vardır. Bu bina günümüzde Kehl Belediye binası olarak kullanılmaktadır.

Mutter Kinzig: Meydanda bulunan heykel 1870-1871 yıllarındaki Fransız – Prusya savaşının anısına heykeltıraş Franz Xaver Reich tarafından yapılmış olup heykel şehrin meydanındadır.

Rose Garden: Ren nehri üzerinde bulunan gül bahçesi peyzajı ile görenleri hayran bırakmaktadır. Özellikle de şehir gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin tercih ettikleri bu yer görselliği yanında gezi ve dinlenme yeri olarak da kullanılmaktadır. Rose Garden ayrıca Hermann Dietrich parkı olarak da bilinmektedir.

The Weinbrenner Haus:1816 yılında inşa edilen bina şehrin en eski binası olma özelliğini taşır. 1886-1916 yıllarında Weinbrenner Haus kısa bir süre Amerikan Konsolosunun ikametgahı olarak kullanılmışsa da bina günümüzde belediyenin kullanımındadır.

Kehl DİTİB Merkez Camii:Kehl’de Müslümanların ibadet etmesi için bir de camii yapılmıştır. Bu camiinin temeli 2007 yılında atılıp yapımı 2010 yılında tamamlanmıştır.

Şehir genelinde yaz ve kış ayları dahil olmak üzere salı ve cuma günleri açık pazarlar kurulur. Sebze ve meyve yanında birbirinden güzel mevsimsel çiçekler bu pazarlarda satılmaktadır.

Nerede kalınır

Kehl fazla büyük bir şehir değildir. Şehre gelen turistler gerek yakınlığı gerekse canlılığı nedeniyle Strasburg’da kalmayı tercih etmektedirler. Ama siz Kehl’e kadar gitmişken bu şehirde konaklamak istiyorsanız pek tabii ki şehirde fazla alternatif olmamasına rağmen bütçe dostu olan oteller de vardır. Bunlar arasında Ochsen Hotel(3*), Hotel Landgasthof Schwanen (3*)’de kalabilirsiniz . Bu otellerin dönemine göre gecelik fiyatları €68-€80 arasında değişmektedir. Şehir içi otelleri tercih etmek yerine genelde kalabalık aileler tarafından kiralık dairelerde farklı bir alternatiftir. ‘Ferienwohnung ‘Im Zirkel’ ise bu alternatiflerden sadece bir tanesidir. Eğer rezervasyonunuzu internet üzerinden yapmak istiyorsanız www.booking.com’u kullanabilirsiniz.

Ne yenir

Bratwurst: Domuz etinden yapılan sosis çeşidi olup genelde ekmek arası olarak büfelerde veya festivallerde tüketilmektedir.

Maultaschen: Küçük hamur parçaları içine sosis, ıspanak, soğan konarak pişirilmektedir. Tadı benzemese bile görüntüsü itibarı ile bir çeşit mantı diyebiliriz.

Şehirde dolaşırken Türk restoranlarını da görmüştük. ‘Doy Doy’, ‘Istanbul’, ‘Ocakbaşı Gillhaus’ sadece bu şehirdeki Türk restoranlarından birkaç tanesidir. Hızlı servisi ve mükemmel farklı alternatifli menüsü ve uygun fiyatı ile sizlere ‘Meyerhof’ restoranını tavsiye ederim.

Festivaller

Kehl şehrinde yıl boyu farklı dönemlerde düzenlenen festivallerin yanı sıra Noel pazarları da tüm Avrupa’da olduğu gibi buraya da renk katmaktadır. Bu dönem başta sıcak şarap, yöresel yiyecekler ve farklı hediyelik eşyaların satıldığı, çocuklar için ise atlı karıncaların kurulduğu dönemdir.

Küçük bir şehir olan Kehl’i, Strasburg ziyaretiniz sırasında bir günde gezebilirsiniz. Hele hele güzel bir havada köprü üzerinden yürüyerek Fransa’dan Almanya’ya geçmenin zevki pek tabii ki tartışılamazdır.

Haftaya bir başka Şirin’ce GEZİyorum’ da buluşuncaya kadar sevgiyle kalınız.