Köpeklerin birbirlerine Kovid-19’un en ölümcül varyantlarından birini bulaştırabildiği tespit edildi

Pandeminin dünyayı felç etmesinin üzerinden iki yıldan uzun süre geçmişken Güney Koreli bir araştırma ekibinin yaptığı bir çalışmada, şiddetli Delta da dahil Kovid-19’un belirli varyantlarının köpeklerden köpeklere geçebileceği ortaya kondu.

SARS-CoV-2 pandemisi esasen insandan insana bulaşma yoluyla gerçekleşse de dünya çapında hayvanlardan insanlara geçen zoonotik viral enfeksiyonlar da bildirildi.

Seul Ulusal Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’nden Profesör Song Dae-sub ve Jeonbuk Ulusal Üniversitesi’nden araştırmacı Yoo Kwang-soo’nun yürüttüğü ortak çalışmada, köpekler arasındaki bulaş ilk kez tespit edildi.

Ekip, virüsün Delta ve Omicron varyantlarını Beagle cinsi köpeklere burunlarından bulaştırdı.

Hindistan Hücresel ve Moleküler Biyoloji Merkezi’nin geçen yıl yaptığı bir çalışmada, virüsün o ana dek ortaya çıkan en bulaşıcı varyantlardan birinin Omicron, en ölümcül varyantlardan birininse Delta olduğu tespit edilmişti. Ekip, insanların bağışıklık sistemlerinin etkili bir savunma için gereksindiği molekülleri Delta’ya karşı, diğer varyantlarda olduğu kadar üretemediğini tespit etmişti.

24 saat sonra enfekte köpekler büyük hayvan karantina ünitelerinde, virüs bulaşmamış köpeklerin yanına kondu.

Araştırmacılar bir hafta boyunca gözlemledikleri enfekte ve virüsten etkilenmemiş köpeklerin hiçbirinde gözle görülür bir belirti tespit edemedi.

Köpeklerin 10 gün bir arada tutulmasının ardından histopatolojik inceleme ve viral yük ölçümü yapmak üzere köpeklerden akciğer dokusu alındı. Akciğerlerin analizi, hem enfekte hem de virüs bulaştırılan köpeklerde mikroskobik lezyonlar olduğunu gösterdi.

Çalışmada, “kan kimyası parametreleri arasında, kreatin kinaz seviyelerinin Omicron’la enfekte edilen köpeklerde belirgin şekilde arttığı” bulundu.

Ayrıca proliferatif virüslerin, köpeklerin burun akıntısı yoluyla yayılabileceği de tespit edildi.

Çalışmada şöyle yazıldı:

Sonuçlarımız, köpeklerin her iki tip enfeksiyona da duyarlı olduğunu ve bunu doğrudan temasla diğer köpeklere bulaştırabileceğini gösteriyor.

Araştırmaya göre, Sars-CoV-2 ve Orta Doğu solunum sendromunda (Mers-CoV) türler arası bulaş gerçekleşebilir. Araştırma ekibi, hayvandan insana enfeksiyonu önlemek için evcil hayvan aşılarının aktif bir şekilde düşünülmesini öneriyor.

Koreli Herald’ın aktardığına göre Profesör Song, “Türler ve kişiler arasındaki bulaşma tekrarlanırsa, başka bir varyantın meydana gelme ihtimali artar” diyor.

Evcil hayvanlarda ters zoonozu önlemek için hayvan aşılarını kullanmayı düşünme zamanı geldi.

Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin finanse ettiği çalışmanın erken sürümünü, Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi yayımladı.

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Independent Türkçe için çeviren: İpek Uyar