Koop Süt’ten yüzde 20’ye kadar indirim

Koop-Süt Temel gıda maddesi olan süt, hellim gibi ürünlerde yüzde 20’ye kadar indirim yaptığını açıkladı.

Koop-Süt Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Erişmen, Kovid-19 salgınının tüm dünyayı olumsuz etkilediğini ifade ederek, bu süreçte halkın süt ürünlerine daha rahat ulaşabilmesi için yüzde 20’ye yakın indirim kararı aldıklarını belirtti.

Erişmen, ihracat olmaması nedeniyle yeterli miktarda sütün işlenemediğini de kaydederek, bu sayede halkın rahat nefes alabileceğini söyledi.

Koop-Süt Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Naimoğulları da, 15 kooperatifin elini taşın altına koyarak Koop-Süt’e sahip çıktığını vurgulayarak, okulların kapalı olması ve otellerin de çalışmaması nedeniyle üretimin az olduğunu dile getirdi.

Naimoğulları, hiçbir kar amacı gütmeden ve maliyetine satışa gideceklerini belirterek, Koop-Süt’ün Kıbrıs Türk halkı ve hayvancısının yanında olduğunu ifade etti.

Naimoğulları, indirim uygulaması kararının şu an için 30 Ağustos’a kadar geçerli olduğunu da söyledi.

Koop-Süt Yönetim Kurulu üyesi Ragıp Ratip de, yeni ürünlerin sisteme katılması için çalıştıklarını kaydederek, ürün portföylerini geliştireceklerini belirtti.

Ratip, insanların temel tüketim maddelerini daha kolay alabilmesi için bir fırsat yaratmak istediklerini ifade ederek, bu süreçte halka destek olmayı hedeflediklerini vurguladı.

Koop-Süt Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Gürpınar ise, tüm sektörler ve halkın sorunlarından haberdar olduklarını dile getirerek, bu nedenle ellerini taşın altına koyduklarını belirtti.

Gürpınar, halkın da Koop-Süt’e sahip çıkmasını isteyerek, ellerinden gelen desteği sağlayacaklarını sözlerine ekledi.