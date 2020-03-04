BasketbolSpor

Koop, LAÜ’ye acımadı: 88-54

4 Mart 2020

 Basketbol Erkekler Süper Lig’de 11. hafta maçında Koopspor, Lefke Avrupa Üniversitesi’ni 88-54 yenerek lider Yakın Doğu Üniversitesi’ni takibine devam etti

GECENİN ADAMI FORE

Lefke Avrupa Üniversitesi’ni farklı yenen Koopspor’da öne çıkan isim 30 sayı,  7 ribaunt ve 6 asist ile oynayan Khwan Fore oldu

 

Yer: Atatürk Spor Salonu

Hakemler: Çetin Yardım, Bahar Karaman, Hatice Ersözlü

Koopspor: Temur (7), Fore (30), Mandic (14), Andım, Alpay (8), Berk, Kemal (11), Kercem (18)

LAÜ: Adnan (2), Besim, Doğukan (5), Sercem (3), Hamit (21), Arif (11), Vehit, Doğa (6), Ömer (6)

1.periyot: 22-13

İlk yarı: 45-31

3.periyot: 60-45

 

Basketbol Büyük Erkekler Ligi’nde 11.hafta maçında Koopspor, Lefke Avrupa Üniversitesi’ni 34 sayı farkla 88-54 mağlup etti.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçın başından itibaren Koopspor üstün oynadı. İlk periyotu 22-13 devreyi de 45-31 önde bitirdi.

Koopspor ikinci yarıda ise LAÜ karşısında kolay sayılar bularak farkı açtı. Üçüncü periyotu 60-45 önde geçen Koopspor maçı da 88-54 kazandı ve lider Yakın Doğu Üniversitesi’nin ardından ikinciliğini devam ettirdi.

 

Gecenin oyuncusu Fore

Koopspor’da öne çıkan isim 30 sayı,  7 ribaunt ve 6 asist ile oynayan ABD’li şutör – oyun kurucu Khwan Fore olurken, Kercem İnancı 18, Vucasin Mandic 14 ve Kemal Taşçı 11 sayı ile oyuncuya eşlik eden isimler oldular.

 




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