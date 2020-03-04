Başarı ödülleri verildi

Havadis Gazetesi Spor Servisi’nin Atakom Limited’in katkılarıyla verdiği ‘K-Pet Süper Futbol Lig Haftanın Başarılıları Ödülleri’ sahiplerini buldu

LEVENT RUSO DA ÖDÜL VERDİ: K-Pet Süper Lig’de 21’inci haftanın başarılıları Mağusa Türk Gücü Teknik Direktörü Ali Oraloğlu, Küçük Kaymaklı futbolcusu Barkın Özaşık ve Merit Alsancak Yeşilova-Mağusa Türk Gücü maçının orta hakemi Utku Hamamcıoğlu 200 TL’lik nakit para ödülü ve plaketleri dün aldı. Londra’dan ülkemize gelen Kaymaklı’nın unutulmaz futbolcularından Levent Ruso, davetimizi geri çevirmeyip gazetemize gelerek Kaymaklı’nın genç futbolcusuna ödül takdim etti

Havadis Gazetesi Spor Servisi ile Atakom Limited iş birliğinde verilen “futbolda haftanın başarılıları” ödüll töreni organizasyonun 21’incisi dün gerçekleştirildi.

K-Pet Süper Lig’de haftanın başarılı teknik adamı, futbolcusu ve hakemine, Havadis Gazetesi’nde düzenlenen törende 200’er TL nakit para ve plaket verildi.

Törende haftanın hakemi seçilen Utku Hamamcıoğlu’na ödülünü Havadis Gazetesi Spor Müdürü Ahmet Özsoy takdim etti.

Haftanın teknik adamı olarak belirlenen Mağusa Türk Gücü Teknik Direktörü Ali Oraloğlu’na ödülünü Milli Takım’ın eski teknik direktörlerinden Turgay Kara verdi.

Haftanın futbolcusu seçilen Barkın Özaşık’a ise plaket ve para ödülünü Londra’dan ülkemize gelen ülkemizin unutulmaz futbolcularından Levent Ruso takdim etti.

Lig lideri olan Mağusa Türk Gücü, Süper Lig’in 21’inci haftasında Merit Alsancak Yeşilova’ya konuk olmuştu. Karşılıklı gollerin atıldığı maçta 4-3 galip gelen Mağusa Türk Gücü üst üste 9’uncu maçını da kazanarak en yakın rakibinin 10 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Türk Gücü Teknik Direktörü Ali Oraloğlu da takımın bu başarısında önemli pay sahibi isimlerden biri oldu ve Yeşilova karşısında takımını iyi yönlendirip seri galibiyeti sürdürmeyi başarmasından dolayı haftanın en başarılı teknik adamı olarak belirlendi.

İki takım arasındaki haftanın en önemli maçında 7 sarı kart 1 kırmızı kart ve verilen penaltı kararlarıan rağmen iyi bir yönetim gösteren orta hakem Utku Hamamcıoğlu, haftanın hakemi olarak belirlendi.

Süper Lig’in 21.haftasında oynanan bir başka önemli maç Küçük Kaymaklı ile Çetinkaya arasında idi. Başkent derbisinde üstün bir oyun ile 3-1 galip gelen Küçük Kaymaklı’da 80’inci dakika üstünlük golünü atan Barkın Özaşık sergilediği performans ile göz doldurmuştu. Takım arkadaşı Mehmet Öztürk ile birlikte orta sahada çok başarılı performans sergileyen genç futbolcu Barkın Özaşık haftanın futbolcusu seçildi.