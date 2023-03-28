Kontrolünü kaybeden sürücü aracıyla hurma ağacına çarparak durabildi - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Mart 28, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Kontrolünü kaybeden sürücü aracıyla hurma ağacına çarparak durabildi

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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girne kaza efe uçar
Polis basın Subaylığı’nın verdiği bilgiye göre bugün saat 14:00 sıralarında, Girne’de Üniversite Yolu Sokak üzerinde, Efe UÇAR (E-19) yönetimindeki NS 734 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan kaldırıma ve hurma ağacına çarpmıştır.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Efe UÇAR ve araçta yolcu olarak bulunan Utku ÇINAR (E-20), kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından tabur olurken, yine araçta yolu olarak bulunan Alican HADDUR (E-20) ve Yiğit TUFAN (E-19) ise kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavileri halen sürüyor.
Soruşturma devam etmektedir.
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Tags:efe uçarkaza
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