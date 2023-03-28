Elon Musk ve Grimes kızlarının adını “Neden” olarak değiştirdi

Grims, kızının adının anlamını açıklarken, “Exa ismini, bir bilgisayar terimi olan exaFLOPS’tan referansla koyduk. Dark, bilinmeyen demek. İnsanlar bundan korkuyor ama aslında bu, fotonların yokluğu. Dark (karanlık) konusu, evrenimizin güzel gizemidir” demişti.

Grimes, kızına verdikleri “Sideræl” adının anlamının da “evrenin gerçek zamanı, yıldız zamanı, derin uzay zamanı olduğunu, bizim göreli dünya zamanımız olmadığını” açıklamıştı.