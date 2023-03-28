Elon Musk ve Grimes kızlarının adını "Neden" olarak değiştirdi - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Mart 28, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
SürmanşetYaşam

Elon Musk ve Grimes kızlarının adını “Neden” olarak değiştirdi

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Elon Musk ve Grimes ikilisi, geçen yıl doğan kızlarının adını değiştirerek, ona Why (Neden) deme kararı aldı. Grimes, isme verdikleri anlamı açıkladı.

Elon Musk ve Grimes ikilisi, geçen yıl doğan kızlarının adını değiştirerek, ona Why (Neden) deme kararı aldı. Grimes, isme verdikleri anlamı açıkladı.

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