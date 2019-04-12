Kongo’daki Ebola salgınında 4 günde 43 kişi öldü

Geçen yıl temmuz ayı sonunda başlayan Ebola salgınında toplam 698 kişi hayatını kaybetti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde (KDC) geçen yıl temmuz ayı sonunda başlayan Ebola salgınında, son 4 günde 43 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 698’e yükseldi. KDC Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, Kuzey Kivu eyaletinde başlayan ve Ituri eyaletine yayılan salgında, bin 206 kanamalı ateş vakası görüldü. Bu kişilerden bin 140’ının Ebola virüsü taşıdığı tespit edildi.

Son 4 günde 43 kişinin yaşamını yitirdiği salgında Temmuz 2018’den bugüne kadar toplam 698 kişi öldü, virüsü taşıyan 358 kişi ise iyileşti. Ebola merkezlerinde halen 84 kişinin tedavisi sürüyor.

Öte yandan verilere göre, Ebola virüsünden kaynaklandığı kesinleşmeyen kanamalı ateş vakalarında da 66 kişi öldü.

Bölgede 8 Ağustos 2018’de başlatılan kampanya kapsamında 97 bin 903 kişiye aşı yapıldı.

Yetkililer, halkın Ebola salgınının varlığını reddederek aşı ve tedavi olmamaları nedeniyle ölümlerin arttığını belirtiyor.

Ebola, ilk kez 1976’da Sudan’ın Nzara ve KDC’nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı iki salgına yol açmıştı. KDC’deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola virüsü Aralık 2013’te Batı Afrika’da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone’da 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış, 11 binden fazla kişi ölmüştü.