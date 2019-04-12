Kıbrıs

İsrail’in Ay’a insansız uzay aracı indirme girişimi başarısız oldu

12 Nisan 2019
israil

İsrail’e ait insansız uzay aracını Ay’a indirme girişimi başarısızlıkla sonuçlandı.

Dünyanın uydusuna indirme girişimi sırasında İsrail’in kendi üretimi olan ve “Beresheet” (Başlangıç) ismi verilen insansız uzay aracıyla bağlantı kesildi.

Ay’ın yüzeyine doğru inişe geçtiği sırada Beresheet’in motorunun arızalandığı belirtilirken, uzay aracının Ay’ın yüzeyine çarptığı tahmin ediliyor.

Girişimin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Ay’a insansız uzay aracı gönderme denemelerini sürdüreceklerini ve İsrail’in iki ya da üç yıl içerisinde bunu başaracağına inandığını söyledi.

İSRAİL’E AİT ULUSAL SEMBOLLER TAŞIYORDU

Beresheet, ABD’li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX’e ait Falcon 9 roketiyle 21 Şubat’ta Florida’daki Cape Canaveral’dan fırlatılmıştı.

Çamaşır makinesi büyüklüğündeki uzay aracının ağırlığı 585 kilogramdı ve içinde yüzlerce dijital dosyanın yüklendiği madeni para büyüklüğünde bir kapsül bulunuyordu. Bu dosyalarda İsrail’e ait ulusal semboller ve bazı kültürel materyaller yer alıyordu.

Uzay aracı “Beresheet”in Ay’a inişi başarılı olsaydı İsrail; ABD, Rusya ve Çin’den sonra Ay’a uzay aracı indiren dördüncü ülke olacaktı.

Bağışçılar tarafından finanse edilen uzay aracının maliyeti 100 milyon doları bulmuştu.

 

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