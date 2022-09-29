Kolombiya 10 silahlı örgütle ateşkes imzaladı

Kolombiya’nın ilk solcu cumhurbaşkanı Gustavo Petro, aralarında Körfez Klanı (Clan del Golfo) ve Kolombiya Devrimci Silah Güçleri’nden (FARC) ayrılan gerillaların kurduğu örgütlerin de yer aldığı en az 10 grupla ateşkes imzaladı.

Hükümetin çete ve gerillalarla barış görüşmelerini yürüten Danilo Rueda, “Her grup kendi kimliği, doğası ve nedenleriyle tamamen bir barışın parçası olmaya dair talebini dile getiriyor. Biz de bu süreçte onlardan öldürmemelerini, adam kaçırmamalarını ve işkence etmemelerini istedik” dedi.

Rueda, söz konusu gruplar arasında eski FARC gerillalarının kurduğu Central General Staff ve İkinci Marquetalia’nın yanı sıra Körfez Klanı ve Sierra Öz Savunma Kuvvetleri (ACSN) gibi örgütler olduğunu söyledi.

Ülkedeki yasadışı silahlı örgütlerin hem kendi aralarında hem de Kolombiya devletiyle girdikleri çatışmalar sonucunda 60 yılda en az 450 bin kişi hayatını kaybetmişti.

Kolombiya devletinin güvenlik kaynaklarına göre bu örgütlerin toplamda yaklaşık 6 bin üyesi var.

FARC ise Kasım 2016’da devletle varılan anlaşma sonucunda silah bırakmıştı. Böylelikle devlete bağlı güçlerle FARC arasında 52 yıl süren, yaklaşık 260 bin kişinin ölümüne ve 6 milyon kişinin göç etmesine neden olan iç çatışmalar durmuştu.

Öte yandan Kolombiya’nın ilk solcu lideri olarak ağustosta göreve başlayan Petro da 17 yaşındayken, 1970’lerde kurulan “şehir gerillası hareketi” M-19’un bir üyesiydi.

M-19’un 1990’da hükümetle anlaşarak silah bırakmasının ardından 1991’de meclise girmiş, 2012-2016’da da Bogota belediye başkanlığı koltuğunda oturmuştu.

Petro, seçim kampanyasında ülkedeki uyuşturucu çeteleri ve yoksullukla mücadeleye yönelik büyük adımlar atacağını vadetmişti.