“BRTK 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı” komitede onaylanarak, Genel Kurul’a sevk edildi

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, “Bayrak Radyo Televizyon Kurumu 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı”nı oy çokluğu ile onaylayarak, Genel Kurul’a sevk etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında toplandı.

Komite, gündeminde bulunan “Bayrak Radyo Televizyon Kurumu 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı”nı görüştü ve oy çokluğu ile onaylayarak, Genel Kurul’a sevk etti.

Canaltay başkanlığındaki komite toplantısına, Komite Üyesi UBP Milletvekilleri Hüseyin Çavuş ve Hasan Küçük ile Komite Üyesi CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı. Toplantıda ayrıca, CTP Milletvekili Devrim Barçın da yer aldı.

Komite toplantısına davetli olarak, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu ve Maliye Bakanlığı’ndan yetkililer de katılarak, görüş ve önerilerini komiteye aktardılar.