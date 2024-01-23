Kolejlere Giriş Sınavı birinci basamak sınavı cumartesi günü

Kolejlere Giriş Sınavı birinci basamak sınavı (KGS-1) cumartesi günü, ikinci basamak sınavı (KGS-2) ise 8 Haziran Cumartesi yapılacak.
Bülent Ecevit Anadolu Lisesi (BEAL) ve 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme Sınavı 22 Haziran Cumartesi günü, Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Giriş Sınavı ise 20 – 21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Öte yandan, 8. sınıfı tamamlayan öğrencilerin Meslek Liseleri Programlarına tercih başvurularının alınması 20 – 25 Haziran tarihleri arasında yapılacak ve meslek liselerinin 9. sınıflarına yerleşenler 26 Haziran Cuma açıklanacak.
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