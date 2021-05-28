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Kolej Sınavlarıyla ilgili önemli duyuru

28 Mayıs 2021
kktc kolejlere giriş sınavı





Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Talim ve Terbiye Dairesi, Kolejlere Giriş Sınavı ile ilgili öğrencilere ve velilere yönelik bilgilendirme duyurusu yayımladı.
Değerli öğrenciler ve veliler;
Bilindiği üzere Kolejlere Giriş Sınavının (KGS) 12 Haziran 2021 Cumartesi günü yapılacağı daha önceden açıklanmış ve sınav kılavuzu Bakanlığımız resmi internet sitesinden yayınlanmıştır. KGS sınavına kadar olan süreç ile ilgili önemli işler ve aşamalar aşağıda belirtildiği gibidir.
• 4 Haziran 2021 Cuma; başvuruda bulunan öğrencilerin tercih ettikleri okullara göre, sınava girecekleri okul, aday numaraları ve sınav salon numaraları Bakanlığın web sayfasından alfabetik sıraya göre yayınlanacaktır. Velilerimizin duyuruları takip etmesi önemle rica olunur.
• Öğrenciler ve öğretmenler sınava PCR testleri ile alınacaktır. Sınav öncesi tüm öğrenciler, başvurularında tercih ettikleri okullarda, 10 – 11 Haziran 2021 (Perşembe – Cuma) tarihlerinde, 09.00 – 12.00 saatleri arasında PCR testlerini yaptırmakla yükümlüdürler. PCR testini ibraz etmeyen öğrenciler sınav merkezine alınmayacaktır. Herhangi bir sorun olmaması için değerli velilerin bu hususta hassasiyet göstermeleri beklenmektedir.
PCR Merkezleri aşağıdaki gibidir.
🟥Tercih Edilen Okul 🟦PCR Merkezi 🟩PCR Tarihleri
🟥Lefkoşa Türk Maarif Koleji 🟦Lefkoşa Türk Maarif Koleji
🟩10 – 11 Haziran 2021
🟥Gazimağusa Türk Maarif Koleji 🟦Gazimağusa Türk Maarif Koleji
🟩10 – 11 Haziran 2021
🟥19 Mayıs Türk Maarif Koleji 🟦19 Mayıs Türk Maarif Koleji
🟩10 – 11 Haziran 2021
🟥Güzelyurt Türk Maarif Koleji 🟦Güzelyurt Türk Maarif Koleji
🟩10 – 11 Haziran 2021
🟥İskele Evkaf Türk Maarif Koleji 🟦Bekirpaşa Lisesi
🟩10 – 11 Haziran 2021
🟥Lefke Gazi Lisesi Kolej Bölümü 🟦Cengiz Topel Devlet Hastanesi
🟩10 – 11 Haziran 2021
🟥Hala Sultan İlahiyat Koleji 🟦Hala Sultan İlahiyat Koleji
🟩10 – 11 Haziran 2021
• 12 Haziran 2021 Cumartesi günü Kolejlere Giriş Sınavı, öğrencilere e posta ile bildirilen ve Bakanlığın web sayfasından da yayınlanacak olan okullarda yüz yüze yapılacaktır. Öğrenciler sınava girerken yanlarında öğrenci belgesi, banka dekontu ve PCR test sonucunu gösteren çıktıyı bulundurması zorunludur.
• Covid 19 Pandemisi nedeniyle çocuklarımızın KGS ile ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamaması adına, sınava kadar olan süreçte ve günlük yaşamda uyulması gereken kurallara (maske mesafe, hijyen) özen gösterilmesi gereklidir. Bilindiği gibi bu sınavın telafisi bulunmamaktadır. Dolayısı ile çocuklarımızın sağlığını etkileyecek temaslardan ve ortamlardan uzak tutulması ciddi önem arz etmektedir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur





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28 Mayıs 2021


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