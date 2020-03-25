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Koca: Son 24 saatte 561 tanı kondu, 15 hastamız hayata veda etti

26 Mart 2020

Sağlık Bakanı Koca, “Son 24 saatte 5 bin 35 test sonuçlandı. 561 tanı kondu, 15 hastamız hayata veda etti” açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son duruma ilişkin “SON 24 SAATTE 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433. SAYILAR, KAYIP ACISINI, ENDİŞEYİ İFADE EDEMEZ. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar” açıklamasını yaptı.




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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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