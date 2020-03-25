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Güney’de yeni vakaların içinde 3 aylık bir bebek de var

26 Mart 2020

Kıbrıs Postası’nın haberine göre; Kıbrıs’ın güneyinde bugün 8 yeni koronavirüs vakası daha görüldü. 8 vakadan bir tanesinin 3 aylık bebek olması Kıbrıs’ın güneyini üzüntüye boğdu.

Güney Kıbrıs’ta bugün 8 yeni Koronavirüs vakası görülmüştü.

8 vakanın içerisinden bir tanesinin 3 aylık bebek olması duyanları üzüntüye boğdu.

Koronavirüs testi pozitif çıkan 3 aylık bebeğin Makarios Hastanesi’nde tedavi gördüğü ve durumunun da iyi olduğu söylendi.

Kıbrıs’ın güneyinde bugünkü vakalarla toplam vaka sayısı 132’ye yükseldi.




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