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Güney’de yeni vakaların içinde 3 aylık bir bebek de var
Kıbrıs Postası’nın haberine göre; Kıbrıs’ın güneyinde bugün 8 yeni koronavirüs vakası daha görüldü. 8 vakadan bir tanesinin 3 aylık bebek olması Kıbrıs’ın güneyini üzüntüye boğdu.
Güney Kıbrıs’ta bugün 8 yeni Koronavirüs vakası görülmüştü.
8 vakanın içerisinden bir tanesinin 3 aylık bebek olması duyanları üzüntüye boğdu.
Koronavirüs testi pozitif çıkan 3 aylık bebeğin Makarios Hastanesi’nde tedavi gördüğü ve durumunun da iyi olduğu söylendi.
Kıbrıs’ın güneyinde bugünkü vakalarla toplam vaka sayısı 132’ye yükseldi.