Spor

Klasikler, büyük final rallisi öncesi son ralliye hazırlanıyor

18 Eylül 2019

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin (KTKOD) “2019 Royalton Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası”nın dokuzuncu faaliyeti olan klasik otomobil rallisi, 22 Eylül Pazar günü gerçekleştiriliyor.

Lefkoşa Dereboyu’nda bulunan Levent Özerdağ’ın sahibi olduğu Doğa Park AVM ana sponsorluğunda yapılacak yarışa, alış veriş merkezi içerisinde hizmet veren restoranlardan “Segafredo Zanetti” adı verildi.

Sponsorluk anlaşmasına Doğa Park AVM’nin Direktörü Levent Özerdağ ile KTKOD Başkanı Burçin Aliusta imza koydu ve gelecek sezon için yeni işbirlikleri yapılması da kararlaştırıldı.

“Segafredo Zanetti Klasik Otomobil Rallisi” adıyla yapılacak sezonun dördüncü klasik otomobil yarışıyla dernek, güz faaliyetlerine başlıyor.

KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayesinde yapılacak yarış, yine heyecan ve keyif dolu geçecek.

(KTKOD)

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