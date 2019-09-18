Kuir Kıbrıs Derneği “HAYAT!” Projesi Açılış Etkinliği ve Sergisine Davet

Kıbrıs’ın kuzey kesiminde LGBTİ+’ların, sömürüden özgür olabilmesini amaçlayan Hayat Projesi açılış etkinliği ve sergisi 20 Eylül 2019 tarihinde Bandabulya Sahnesi’nde gerçekleşiyor.

Kuir Kıbrıs’tan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından KAOS GL ile işbirliği içerisinde yürütülen Hayat Projesi Kıbrıs’ın kuzey kesiminde lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks ve artıların (LGBTİ+), sömürüden özgür olabilmesini amaçlıyor.

Sömürüden Özgür LGBTİ+ (Hayat) Projesi’nin, açılış etkinliği ve sergi 20 Eylül 2019 tarihinde, Cuma günü, Bandabulya Sahne, Lefkoşa’da 19:00 – 21:00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Proje, Mayıs 2019’da başlamış ve 2 buçuk yıl boyunca sürecek. Projenin başlıca faaliyetleri arasında, Kıbrıs’ın kuzey kesimindeki LGBTİ+ seks işçilerinin durumunun haritalandırılması; Kuir Kıbrıs Derneği üyeleri ve destekçilerine yönelik bilgilendirme oturumları; Türkiye’de uzman odak grup toplantısı; insan ticaretine karşı kordineli mücadele için savunuculuk faaliyetleri; Kuir Kıbrıs ‘Dayanışma Hattı’ gönüllülerine yönelik eğitimler; akranlar arası iletişimin güçlendirilmesi; mevcut sosyal hizmetlerin ve bu hizmetlere erişimin haritalandırılması; LGBTİ+ insan ticareti mağdurlarına, potansiyel mağdurlara ve mağdur olma riski altında olanlara, proje kapsamında görevlendirilecek bir sosyal hizmet uzmanı tarafından, ücretsiz sosyal danışmanlık hizmetlerinin verilmesi bulunmaktadır.