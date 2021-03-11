Klasik Hediyeleri Sürpriz Deneyimlerle Renkledirin!

Bodo, 11 yıldır deneyim sektöründe hizmet veren, Ukrayna’da doğmuş bir hediye şirketidir. Ukrayna’daki başarılarından ötürü Türkiye’ de de hizmet vermeye, 2020 yılında başlamış olan bodo, Türkiye’nin göz bebeği, İstanbul’da hizmet vermektedir. Türkiye’nin hem doğal, hem de mimari güzellikleri ve aktivite alanında sunduğu geniş çaplı deneyim imkanları sayesinde Bodo, onlarca deneyim alanı oluşturmuş, oluşturmaya da hız kesmeden devam etmektedir. Bodo, deneyim hediyelerini ise, anlaşmalı güvenilir kurumlarla gerçekleştirmektedir. Kurumlar İstanbul’un belirli bölgelerinde hizmet vermekte olup, en çok tercih edilen, seçkin mekanlardan oluşmaktadır. Deneyimlerinizi İstanbul’da gerçekleştirebilirsiniz ancak Türkiyenin her yerinden, İstanbul,’ da ki sevdikleriniz için ya da orada deneyimini gerçekleştirmeye fırsatı olan tüm sevdikleriniz için deneyim hediye siparişi verebilirsiniz.

Bodo Türkiye deneyim önerileri

Bodo’da sizler ve sevdikleriniz için hazırlanmış pek çok sayıdaki kategori ile geniş çaplı deneyimler inceleyebilmeniz ve bunlardan yararlanabilmeniz sağlanıyor. Bodo Türkiye de ki kategoriler, ‘’SPA ve Masajlar’’, ‘’Tekno’’, ‘’Uçuşlar’’, ‘’Aktiviteler’’, ‘’Su Aktiviteleri’’, ‘’Atış Deneyimi’’, ‘’Sürüş Deneyimi’’, ‘’Yeni Deneyim’’, ‘’Romantik’’, ‘’Adrenalin’’, ‘’Tatil’’, ‘’Oyunlar ve Partiler’’ gibi tam tamına, 12 kategoriden oluşmaktadır. Ruh haliniz, ihtiyacınız, ilgi ve hobi alanlarınız, hayalleriniz doğrultusunda bu kategorilerden ilham alarak hediye seçiminizi kolaylaştırabilirsiniz. Örneğin; Eşinizle Yıldönümünüz yaklaşıyor ve biraz romantizm kokan bir deneyim arıyorsanız ‘’Romantik’’ temasından size önerilen fırsatlardan yararlanabilirsiniz. ‘’İki Kişi için Hafta Sonu SPA Tatili’’, çiftlerin bu tarz günlerde özellikle tercih ettiği bu deneyim size hem kutlamanız için romantik bir mekan, hemde dinlenip eğlenebilmeniz için eğlenceli bir tatil fırsatı sunuyor. Pek çok deneyimin, özel bir video ile açıklandığı bu kategoriler, sizlere daha iyi bir karar alabilmeniz adına ne yaşayacağınızı görebilmeniz için fırsat sunuyor.

Bodo Türkiye deneyim hediye fikirleri