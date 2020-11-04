KKTF teknik kurul toplantısı gerçekleşti

KKTF Teknik Kurulu Kulüplerin baş antrenörlerinin katılımı ile 2020-2021 Tenis Ligi formatını 6 takımın katılımı ile 7 maç olacak şekilde belirlendi. Lige katılacak kulüpler; Lefkoşa Şehir Kulübü, Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü, Girne Belediyesi Tenis Kulübü, Pakan Spor Kulübü Derneği, Girne Amerikan Üniversitesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi.

KKTF Teknik Kurulu ayrıca 2021 yılı Şubat ayında başlayacak şekilde kulüpler arası 16 yaş altı Tenis Ligi yapma kararı aldı.

KUZEY KIBRIS TENİS FEDERASYONU

YÖNETİM KURULU