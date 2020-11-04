Güney Kıbrıs kayıp şahıslar komitesine 175 bin euro bağışladı

Lefkoşa, 4 Kasım 20 (T.A.K): Kıbrıs’taki Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK), dün yapılan 175 bin Euroluk bağış için Güney Kıbrıs’a teşekkür etti.

KŞK’den yapılan yazılı açıklamada, söz konusu bağışla birlikte Güney Kıbrıs’ın Kayıp Şahıslar Komitesi’ne mali yardımını, 2005’ten bu yana toplam 3 milyon 110 bin 700 Euro’ya çıkardığı belirtildi.

Komite, şimdiye kadar, her iki toplumdan 992 kayıp kişinin kimliğini tespit edip, gömülmek üzere ailelerine teslim etti.

KŞK, söz konusu ailelerin çektiği acıyı hafifletmek için bağışçı desteğinin son derece önemli olduğunun altını çizdi.