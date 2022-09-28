KKTC’ye girişlerde yüzde 371.1’lik artış gerçekleşti

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Turizm Planlama Dairesi’nin yayınladığı rapora göre KKTC’ye ilk sekiz ayda hava ve deniz limanlarından girişlerde bir önceki yıla göre %371,1’lik artış gerçekleşti.

2021 yılında Covid-19 nedeniyle uygulanan kısıtlamaların da etkisiyle 173.315 olan yolcu sayısı, 2022 yılında kısıtlamaların kaldırılmasıyla salgın öncesi rakamlara ulaşmasa da 2019 yılı aynı dönemde gelen yolcu sayısının %74’üne yani 816.408’e ulaşmıştır.

Ocak-Ağustos 2022 döneminde gelen yabancı yolcu sayısı 2019’un aynı döneminde gelen yabancı yolcu sayısının %70’ine, T.C. uyruklu yolcu sayısı da 2019’un aynı döneminde gelen T.C. uyruklu yolcu sayısının %75’ine ulaşmıştır. Bu dönemde hava ve deniz yoluyla ülkemize gelen yabancı yolcu sayısında ilk sıralarda İngiltere (24.385), İran (19.534), Almanya (16.389) ve Rusya (16.101) yer almaktadır.

Covid-19 pandemi sürecinde kara kapılarından giriş çıkışlarda uygulanan kısıtlamaların 2022 yılında kaldırılmasıyla Ocak-Ağustos 2022 döneminde KKTC’ye kara kapılarından girişlerde artış yaşanmış ve girişler 3.047.349’a ulaşmıştır. Hem kısıtlamaların kaldırılması hem de Türk Lirasının yabancı para birimleri karşısında değer kaybı yaşaması sebebiyle KKTC’ye giriş yapan GKRY uyruklu kişi sayısı da bir önceki yıla göre artış göstermiş ve 1.882.474 olmuştur.

Turistik konaklama tesislerinde Ocak-Ağustos 2022 döneminde konaklayan toplam kişi sayısı, bir önceki yıla göre artarak 636.527 olduğu tahmin edilmektedir. 2021 yılı aynı dönemde 146.315 olan konaklayan kişi sayısı, 2020 yılında 238.836, 2019 yılında ise 743.883 idi. 2022 yılı Ocak-Ağustos döneminde konaklayan kişi sayısının 420.080’ini T.C., 167.249’unu da yabancı uyruklular oluşturmaktadır.

Ocak-Ağustos 2022 döneminde turistik konaklama tesislerindeki toplam geceleme rakamının 2.400.120 olduğu tahmin edilmektedir. Geçtiğimiz yıla göre %391.8 oranında bir artış olmuştur. 2021 yılında 488.031 olan geceleme sayısı, 2020 yılında 715.115 iken, 2019 yılında ise 2.886.323 idi.

Turistik konaklama tesislerinde gerçekleşen ortalama doluluk oranının ise Ocak-Ağustos döneminde %41,0 olduğu tahmin edilmektedir. 2022 yılı Ağustos ayında turistik konaklama tesislerinde gerçekleşen doluluk oranının %68,3, Ocak-Ağustos 2022 dönemindeki ortalama doluluk oranının ise %41,0 olduğu tahmin edilmektedir. 2021 yılında %21.4 olan ortalama doluluk oranı, 2020 yılında %22,2 ve 2019 yılında ise %49,0 idi.